Рождение детей стало чудом: как сейчас выглядят дочь и сын Антона Макарского

Долгих 13 лет Антон Макарский и его жена Виктория не могли стать родителями. Женщина дважды соглашалась на ЭКО, но одна из таких попыток закончилась больницей. Пара пережила замершую беременность, даже хотела усыновить ребенка из детского дома. Но случилось чудо – в 2012 году на свет появилась дочь Маша, а в 2015-м сын Иван.

В соцсетях Виктория Макарская активно ведет блог, в котором рассказывает о своей семье и дает советы подписчикам.

Макарская часто выкладывает фото с детьми и мужем – и по свежим снимкам заметно, что сын и дочь супругов растут настоящими очаровашками. Если 10-летняя Маша больше похожа на маму, то маленький Ваня – вылитый Антон Макарский.