Рожают за бесценок: сколько платят подросткам за участие в шоу «Беременна в 16»

Шоу «Беременна в 16» идет вот уже шесть сезонов. Миллионы зрителей с интересом и сочувствие наблюдают за судьбами будущих мам, которым нет еще и 18 лет. Многие критикуют программу за пропаганду ранних беременности и родов, однако у шоу все еще стабильно высокие рейтинги.

Во многом участие в программе – это социальный лифт для девочек, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.

За съемки в шоу платят неплохие деньги: Лидия Мельникова из первого сезона рассказала, что получила около 200 тысяч рублей, которые она потратила на ремонт своего жилья. Также многие героини реалити стали популярными блогершами и зарабатывают на подгузники с рекламы в соцсетях.