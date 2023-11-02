Рожают под грифом «Секретно»: странные традиции королевской семьи

Британские короли и королевы, а также члены их семей строго придерживаются протокола и ведут себя так, как подобает царственным особам. Каждый шаг представителей рода Виндзоров регламентируется. Родственники монархов вынуждены следовать часто очень странным и архаичным правилам. Это касается даже таких интимных вопросов, как беременность и роды.

Поданным никогда не сообщается заранее, какого пола ребенок родится в королевской семье. Беременность принято скрывать как минимум три месяца, чтобы не породить волну слухов и кривотолков. Так что публике только и остается, что искать округлившийся живот в складках платья аристократок.

В больницах особы царских кровей никогда не рожают. Несмотря на развитие медицины, королевская семья все еще придерживается традиции. Однако в свое время против воли родственников пошла принцесса Диана, родившая Уильяма и Гарри в госпитале. Сыновья и их жены также последовали «дурному» примеру мамы.