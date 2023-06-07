Ровно 50 лет Татьяна Михалкова: никто уже и не помнит, как на самом деле зовут жену режиссера

Татьяну Михалкову большинство россиян знает по громкому имени и черному бантику — аксессуару, ставшему визитной карточкой супруги одного из самых известных и успешных режиссеров в стране. Злые языки уверены, что карьеру модели Михалкова смогла построить лишь благодаря принятому 50 лет назад решению.

Именно тогда Татьяна Соловьева вышла замуж за Никиту Михалкова, отказавшись от своей девичьей фамилии раз и навсегда. Хейтеры наперебой твердят: если бы не имя режиссера, то не видать Михалковой подиумов и контрактов.

Но такие суждения далеки от правды. Успешной моделью Татьяна Евгеньевна была и задолго до встречи с молодым режиссером. И именно после этой судьбоносной встречи с карьерой плавно пришлось «завязать». Перспективная манекенщица сделала выбор в пользу семьи и карьеры супруга и, кажется, не пожалела да и не прогадала.