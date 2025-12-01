Ровно 30 лет назад в России вышел самый жуткий фильм Питера Джексона: «Властелин колец» на его фоне — добрая сказка для детей

Еще один уровень мрака добавляет тот факт, что снято все по реальной истории.

1 декабря 1995 года в российский прокат вышел фильм Питера Джексона «Небесные создания» (Heavenly Creatures). На фоне эпических баталий «Властелина колец» эта картина выглядит неожиданно камерной – но, уж поверьте, куда более пугающей.

На Rotten Tomatoes фильм получил впечатляющие 95 % от критиков и 83 % от зрителей, однако в России так и не стал культовым. Пора разобраться, почему.

Реальная история, ставшая кошмаром

В основе фильма – подлинная история, произошедшая в новозеландском Крайстчерче в 1954 году. Две школьницы, Полин Паркер и Джульет Хьюм, убили мать Полин. Мотив? Страх разлуки.

Когда родители Джульет решили отправить ее в Южную Африку, подруги пошли на крайнюю меру – завернули кирпич в чулок и нанесли смертельный удар.

Джексон строит повествование так, что зритель с первых минут понимает: это не детектив в поисках убийцы. Вопрос не «кто?», а «почему?». И ответ кроется в мире фантазий, который девушки создали, чтобы спрятаться от реальности.

Боровния: рай для двоих

Полин и Джульет придумывают собственное королевство – Боровнию, где правят вымышленные персонажи. Здесь есть место и рыцарским подвигам, и романтическим сценам, и даже родам – все то, чего лишены их реальные жизни.

Джексон виртуозно оживляет этот мир глиняными фигурами с застывшими лицами, белоснежными единорогами, резвящимися на лугу, гигантскими бабочками, порхающими над головами и чем только не.

Эти сцены – не для визуальной феерии. Они показывают, как подростковые фантазии, поначалу безобидные, постепенно перерастают в опасную одержимость.

Странная парочка

Дружба Полин и Джульет балансируют на грани. Это не классическая история, а сложный клубок эмоций:

взаимная идеализация, перерастающее в одержимость;

совместное творчество как способ бегства от реальности;

страх потери, толкающий на крайние меры.

Взрослые в фильме видят в их дружбе нечто «нездоровое», но Джексон не дает однозначных оценок. Он показывает, как общество 1950‑х, с его жесткими нормами, превращает естественную привязанность в «болезнь».

Это правда страшнее «Властелина колец»?

Сравнивать «Небесные создания» с «Властелином колец» – все равно что ставить рядом камерную драму и эпическую сагу. Но именно в этом контрасте кроется сила фильма.

Во «Властелине колец» зло очевидно – это Саурон и его орды. В «Небесных созданиях» зло рождается из повседневности: из родительских запретов, школьных будней, подростковой тоски.

Сцена убийства лишена эпичности – она нарочито бытовая, оттого еще более жуткая. Ни один орк из Мордора не сравнится с кирпичом в чулке. Герои «Властелина колец» знают, за что сражаются. Полин и Джульет не понимают, что творят, – они просто хотят и дальше дружить.

Что стало с реальными Полин и Джульет?

После суда девушек отправили в тюрьму, а после освобождения они никогда не встречались. Джульет (взявшая псевдоним Энн Перри) стала успешной писательницей детективов. Полин вела затворнический образ жизни.

Их история так и осталась незакрытой раной – напоминанием о том, как легко мечты превращаются в кошмар.

«Небесные создания» – исследование того, как подростковая одержимость, помноженная на непонимание взрослых, может привести к непоправимому.

И если «Властелин колец» учит бороться со злом, то «Небесные создания» заставляют задуматься: а не мы ли сами порождаем это зло?

