Ровесники Бондарчука: Андреева неспроста прячет родителей от посторонних глаз

Вся страна узнала о Паулине Андреевой благодаря роману с Федором Бондарчуком. Поклонники мгновенно начали узнавать любую информацию о семье знаменитости, но, как оказалось, Андреева тщательно скрывает своих близких от глаз публики.

Так, внимательным фанатам удалось выяснить, что звезда «Оттепели» родилась в Санкт-Петербурге в семье, далекой от мира шоу-бизнеса. Ее мать Вера посвятила себя ландшафтному дизайну, а отец — бизнесу. И вместе с Паулиной родители воспитали еще двоих сыновей.

При этом эффектную внешность артистка унаследовала от обоих родителей, которые являются ровесниками Бондарчука. Судя по снимкам, которыми нередко делятся ее братья, чертами лица избранница режиссера похожа на отца, а стройная фигура и пышные волосы достались ей от мамы.

Неожиданные публикации взбудоражили поклонников Андреевой. Обсуждая снимки и родных знаменитости, они осыпали ее родителей комплиментами. Другие же призвали артистку не скрывать близких от поклонников и хоть иногда рассказывать о своей семье.