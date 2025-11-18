Меню
Роулинг не зря «забрала» Карту Мародеров у Гарри: одна сюжетная дыра уже появилась, а следующая грозила развалить всю историю

18 ноября 2025
Артефакт вызывает у фанатов вопросы, на которые никак не ответить.

Карта Мародеров — один из самых ярких магических предметов в мире «Гарри Поттера». Она связала Гарри с прошлым его отца, раскрыла тайну Петтигрю и превратила ночные вылазки в Хогвартсе в чистое приключение.

Чем старше становятся читатели, тем заметнее одно: эта карта не только украшает сюжет — она ломает его. Причем сразу в двух местах.

Дыра №1. Та, что уже случилась

Карта, как мы знаем, показывает абсолютно всех, кто находится в Хогвартсе, — и показывает настоящие имена, независимо от маскировок. И вот здесь происходит первое логическое обрушение.

Фред и Джордж пользовались картой годами. Они знали каждый коридор замка, каждую сверчковую нору и каждый маршрут Филча. И все это время, открывая карту, они обязательно должны были видеть в одной спальне гриффиндорцев имя: «Питер Петтигрю». И рядом с именем их же младшего брата.

Это невозможно было бы не заметить. Никак. Они читали карту постоянно. Они шарили по замку ночами, но ни разу не задумались о том, кто же все-таки спит в комнате Рона каждую ночь.

Дыра №2. Та, которую Роулинг не допустила

Ошибка, которой боялась сама Роулинг, оказалась другой. В «Кубке огня» Грозный Глаз — это Барти Крауч-младший под Оборотным зельем. А карта показывает истинную личность. Если бы Гарри взглянул на нее хоть раз, он бы увидел: Барти Крауч-младший стоит у преподавательского стола, а настоящий Грюм сидит запертый в сундуке.

Вся интрига книги развалилась бы в момент. Турнир, шпионаж, план Волдеморта — все. Роулинг поняла, что карта убивает историю, и в раннем варианте Барти Крауч должен был забрать у Гарри карту и уничтожить ее. Так автор пыталась закрыть дыру, пока она не стала канонической.

В итоге артефакт у Гарри просто конфискуют: и на том спасибо. Иронично, но самая хаотичная и веселая вещь, созданная Мародерами, в итоге «пошалила» и с сюжетом тоже.

Фото: Кадры из фильма «Гарри Поттер и узник Азкабана» (2004 г.)
Валерия Белашкова
Валерия Белашкова
2 комментария
