Ротару сделала заявление о своем неизлечимом недуге: дыхание перехватывает

Софии Ротару уже исполнилось 74 года. Не всем знаменитостям в таком возрасте удается сохранять отличную физическую форму. Певица выглядит прекрасно, но о своем здоровье говорить не любит.

Больше десяти лет назад в Сети активно обсуждали тяжелую болезнь исполнительницы. Хотя сама Ротару никак не комментировала происходящие, многие источники, в том числе музыкальный критик Сергей Соседов, заявляли, что женщина борется с туберкулезом.

С этим диагнозом звезда живет уже давно. Чтобы избежать рецидивов, Софии Михайловне приходится регулярно ложиться на лечение. Для полного избавления от бактерий ей даже порекомендовали курс химиотерапии. Об этом СМИ сообщали еще в 2010 году.

Сегодня певица чувствует себя отлично, о чем и сообщает в интервью. Диагноз Ротару продолжает отрицать.