Рот закрыть не может: гляньте, что стало с милашкой Голди Хоун после пластики

Голди Хоун когда-то была воплощением очарования и женственности. Белокурые локоны, детские распахнутые глаза и, конечно, фирменная улыбка сделали ее уникальной. Но время не щадит никого, и сегодня постаревшая актриса отчаянно борется с изменениями во внешности.

Хоун неоднократно прибегала к помощи хирургов и косметологов. Эти процедуры призваны омолаживать и превращать иссохших бабушек в гладкокожих женщин, но на практике нередко получается черти что.

Увы, великолепной Голди Хоун не повезло, как и многим ее коллегам. Она попала к криворукому специалисту, сотворившему с ее губами невероятное — в худшем смысле слова. Супруга Курта Рассела теперь не может нормально открыть рот, а ее улыбка выглядит неестественно и жутковато.

Специалисты уверены, что Хоун вкололи филлеры, не рассчитав их объем. Кроме того, видно злоупотребление подтяжками лица — изменился разрез ее глаз. Это далеко не все процедуры, через которые проходила Голди в погоне за молодостью. Но результат показывает, что оно того не стоило.