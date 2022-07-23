«Рот стал клоунский»: мать Соколовского пожалели из-за неудачной пластики

Держать удар перед публикой приходится не только знаменитостями, но и их родителям, попавшим под прицелы фотокамер. Правда, «охотиться» за обратившейся к пластическому хирургу матерью Влада Соколовского прессе не пришлось — артист сам показал поклонникам результаты ее операции.

Ирина Всеволодовна решила исправить ошибки специалистов, которые больше 10 лет назад из-за неправильного использования филлеров сделали ее лицо ассиметричным, и избавиться от возрастных изменений.

Хотя сама она осталась довольна работой пластического хирурга, россияне признали результат неудачным:

«Огромный рот Джокера — не есть признак хорошей пластики», «Хоть и сделано хорошо, но что-то не то, рот стал искусственный, клоунский», «Она живет с таким альфачом, постоянно надо быть на стреме, вообще не расслабишься».

Они также отметили, что рисковать здоровьем ради того, чтобы в 66 лет выглядеть на 56 — большая глупость, тем более, что скрыть возраст матери Соколовского не удалось даже с помощью пластики.