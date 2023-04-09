Рот разинете от изумления: как проходит первая брачная ночь у молодоженов на Филиппинах

Кроме самой свадебной церемонии молодожены с таким же предвкушением ожидают первую брачную ночь. И принято считать, что в это время их никто не должен беспокоить, поскольку влюбленные после всех поздравлений, множества смешных конкурсов и танцев, наконец, смогли уединиться.

Однако на Филиппинах новоиспеченные супруги лишены такой привилегии. Родственники пары и другие гости пристально следят за тем, чтобы виновники торжества могли спокойно уснуть, но не более того.

Все дело в том, что жители этой страны привыкли пить на свадьбе алкоголь и жениху с невестой это тоже разрешается. Поэтому нетрудно предположить, как будут развиваться события первой брачной ночи, после того как возлюбленные выпили немало шампанского и вина. Однако зачатие в состоянии алкогольного опьянения строго порицается, поэтому за молодоженами пристально следят, чтобы не допустить такого позора.