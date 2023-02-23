Рот откроете от изумления: вокруг якобы убитого сына Мавроди развернулся настоящий детектив

Биография Максима Мернеса, также известного как внебрачный сын Мавроди, будто соткана из фильмов «Поймай меня, если сможешь», «Талантливый мистер Рипли» и «Школа рока». Молодой человек пережил покушение, оказался в тайской тюрьме, где снова едва избежал гибели, и попал в больницу. По крайней мере, так рассказывает он сам.

У Максима Мернеса более четырех миллионов подписчиков в соцсетях. В Таиланде он оказался после того, как разбогател на операциях с криптовалютой. Сыном Мавроди его нарекли после интервью с Дмитрием Гордоном два года назад.

Никаких доказательств родства не существует, а сам молодой человек предпочитает держать интригу, причем во всем. Однажды он отправился на встречу с бизнес-партнером и не вернулся с нее.

Позже в блоге появилась запись: «Меня хотели убить. Поднимайте всех. Звоните президенту, кому угодно». Семь ножевых ранений и серьезные обвинения: в полиции почему-то решили, что это он себя порезал — так блогер представлял ситуацию фоловерам. И просил денег.

Из тюрьмы Максима, как сообщает КП, выпустили под залог — помогли сочувствующие подписчики. Но вскоре он снова оказался в камере. Блогер выкладывал фото и видео то из полицейского участка, то из тюремной больницы и просил помочь деньгами.

Но сердобольные подписчики раскусили афериста, который к этому времени начал зарабатывать на продаже чая с наркотическими веществами.