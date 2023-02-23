Рот откроете от изумления: вокруг якобы убитого сына Мавроди развернулся настоящий детектив
История, достойная экранизации.
Биография Максима Мернеса, также известного как внебрачный сын Мавроди, будто соткана из фильмов «Поймай меня, если сможешь», «Талантливый мистер Рипли» и «Школа рока». Молодой человек пережил покушение, оказался в тайской тюрьме, где снова едва избежал гибели, и попал в больницу. По крайней мере, так рассказывает он сам.
У Максима Мернеса более четырех миллионов подписчиков в соцсетях. В Таиланде он оказался после того, как разбогател на операциях с криптовалютой. Сыном Мавроди его нарекли после интервью с Дмитрием Гордоном два года назад.
Никаких доказательств родства не существует, а сам молодой человек предпочитает держать интригу, причем во всем. Однажды он отправился на встречу с бизнес-партнером и не вернулся с нее.
Позже в блоге появилась запись: «Меня хотели убить. Поднимайте всех. Звоните президенту, кому угодно». Семь ножевых ранений и серьезные обвинения: в полиции почему-то решили, что это он себя порезал — так блогер представлял ситуацию фоловерам. И просил денег.
Из тюрьмы Максима, как сообщает КП, выпустили под залог — помогли сочувствующие подписчики. Но вскоре он снова оказался в камере. Блогер выкладывал фото и видео то из полицейского участка, то из тюремной больницы и просил помочь деньгами.
Но сердобольные подписчики раскусили афериста, который к этому времени начал зарабатывать на продаже чая с наркотическими веществами.