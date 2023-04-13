Рот не закрывается: известен самый болтливый знак Зодиака

“Болтун - находка для шпиона”, - гласит известный советский лозунг. В наши дни люди, которые обожают много говорить, быть может, и не выдадут “секреты фирмы” первому встречному, но им вполне под силу случайно разболтать чужие личные тайны или просто-напросто утомить окружающих своим неумолкающим щебетом. По мнению астрологов, чаще всего поговорить любят представители определенного знака зодиака. Эксперты рассказали, кто же в гороскопе не может ни минуты просидеть с закрытым ртом.

Стрелец

Представители огненного знака - настоящие рекордсмены во всем, что касается общения. Они с легкостью заводят дружбу с новыми людьми, ухитряются одновременно вести диалог онлайн и в реальности, да еще и комментировать происходящее вслух. Они всегда с кем-то на связи - по видеосвязи, переписке или офлайн.

С одной стороны, в этом нет ничего зазорного.

Наоборот, хорошо, что человек обрастает новыми знакомствами, получает удовольствие от общения и дарит свою позитивную энергетику собеседникам. Однако, как известно, у любой медали есть две стороны. Вот и в случае с общительными Стрельцами все не так гладко, как кажется.

Если по какой-то причине вы окажетесь в эпицентре внимания Стрельца, вы быстро начнете искать способ от него избавиться. Дело в том, что представителей огненной стихии моментально становится слишком много. Они не только будут трещать с собеседником вслух, но еще и будут параллельно присылать ему на телефон фото, мемы и т.д.

Стрельцы не имеют ни малейшего представления о золотой середине.

В какой-то момент они становятся невероятно утомительными. К тому же внимание уроженцев знака за время беседы молниеносно перепрыгивает с одной темы на другую, так что собеседник быстро теряет нить и просто молча кивает, пока Стрелец заливается соловьем.

Доверять Стрельцам свои личные тайны не стоит. Увлеченный своей болтовней, представитель огненной стихии даже не заметит, как выдаст ваше сокровенное какому-нибудь случайному собеседнику, а потом еще одному, и еще… Больше всего на свете представители знака боятся пауз в разговоре и торопятся их чем-то заполнить.

При этом стоит отметить, что у уроженцев этого знака отличный юмор.

Они шутят много, ярко и остроумно, но это будет казаться интересным только первые минут тридцать, от силы час. Дальше мозг собеседника, перегруженный потоком слов, льющихся из уст Стрельца, просто-напросто отключается.