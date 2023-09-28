«Рот, как у жабы»: фото Лорак с матерью, которая сдала певицу в приют, вызывает оторопь
Хейтеры на выражения не скупились.
Ани Лорак уже в детстве столкнулась лицом к лицу с подлым предательством. Родная мать сдала будущую звезду в детский дом. Жанна Линькова сослалась на то, что после развода с мужем оказалась не в состоянии прокормить троих наследников.
Певица нашла в себе силы простить ужасный поступок — обиды остались в далеком прошлом. Сегодня знаменитость поддерживает общение с отвернувшейся от нее родительницей.
В личном блоге исполнительницы в социальных сетях есть ее совместная фотография с матерью. Однако этот снимок не вызвал у интернет-пользователей приступов восторга. Порция жесткой критики досталась как знаменитой артистке, так и Жанне Васильевне. Хейтеры жестко прошлись по внешности двух женщин, не поскупившись на выражения.
«У Лорак рот, как у жабы», «Бабка. А дочку умыть — будет прабабушка», — гласят комментарии в Сети.