«Рот, как у жабы»: фото Лорак с матерью, которая сдала певицу в приют, вызывает оторопь

Ани Лорак уже в детстве столкнулась лицом к лицу с подлым предательством. Родная мать сдала будущую звезду в детский дом. Жанна Линькова сослалась на то, что после развода с мужем оказалась не в состоянии прокормить троих наследников.

Певица нашла в себе силы простить ужасный поступок — обиды остались в далеком прошлом. Сегодня знаменитость поддерживает общение с отвернувшейся от нее родительницей.

В личном блоге исполнительницы в социальных сетях есть ее совместная фотография с матерью. Однако этот снимок не вызвал у интернет-пользователей приступов восторга. Порция жесткой критики досталась как знаменитой артистке, так и Жанне Васильевне. Хейтеры жестко прошлись по внешности двух женщин, не поскупившись на выражения.