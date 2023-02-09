Рост любви не помеха: только посмотрите на самую гротескную пару Голливуда (фото)

Во все времена люди смеялись над теми, кто не вписывался в рамки стандартов. Немало доставалось обладателям маленького роста, да и сегодня над ними порой посмеиваются.

Яркий тому пример — Питер Динклэйдж, известный по роли карлика Тириона Ланнистера из «Игры престолов». Однако эта особенность не помешала актеру встретить любовь всей жизни. Рост Питера составляет 135 см, при этом его пассия Эрика Шмидт выше супруга на 30 см. Вместе они смотрятся комично, словно герои сюрреалистичной картины. Но этот контраст ничуть не мешает их личному счастью.

Многие обвиняли Эрику в меркантильности: якобы она выбрала Питера из-за его статуса и денег. Но это совсем не так. Пара сочеталась законным браком в 2005 году, когда Динклэйдж был малоизвестным актером. Лишь через шесть лет мир узнал о харизматичном и обаятельном Тирионе.

У Питера и Эрики есть двое детей. Динклэйджа можно назвать образцовым семьянином, ведь все свободное время он проводит с женой и детьми. А супруга и наследники души не чают в отце семейства.