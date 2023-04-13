Россию в 2024 году ждет новое бедствие: Павел Глоба раскрыл все карты

Многие россияне прислушиваются к прогнозам Павла Глобы, которые далеко не всегда сулят радужные перспективы. Вот и на этот раз астролог выступил с заявлением, которое не на шутку испугает любого.

По словам эксперта, в 2024 году Россию ждет очередное бедствие. В новом интервью астролога речь зашла о том, что раз в сто лет в Санкт-Петербурге случается крупное наводнение. Последний раз оно наблюдалось в сентябре 1924 года, а значит, жителям Северной столицы стоит проявить бдительность.

В YouTube-шоу «Белый шум » Глоба дал совет, как лучше поступить в сложившихся обстоятельствах. По уверению астролога, чтобы не стать жертвой стихийного бедствия, готовиться к нему нужно уже сейчас.