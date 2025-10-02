«Россию так и не спасли»: Роман Карцев снялся в трех фильмах Рязанова, но полюбил лишь один — от остальных воротило и его, и зрителей

Семь лет назад не стало Романа Карцева — гения юмористических и пронзительных эпизодов. Его знали по миниатюрам на сцене, узнавали в «Мастере и Маргарите» Бортко, но не все помнят, что Карцев активно снимался и у Эльдара Рязанова сразу в трёх картинах.

Три роли у мастера

Карцев сотрудничал с Рязановым в сложные, переломные для страны годы. Сначала — скрипач Соломон в горьких «Небесах обетованных» (1991), затем — эпизодическая роль борца с тоталитаризмом в странноватом «Предсказании» (1993) и, наконец, театральный администратор Лазовский в гротескных «Старых клячах» (2000).

Три разных образа, три попытки осмыслить новую реальность. Но лишь одна работа, по признанию самого актера, была сделана «вовремя и точно».

«Небеса обетованные»: роль с надрывом

В 1991 году Рязанов снимает один из самых жёстких своих фильмов — «Небеса обетованные». История о бездомных, выброшенных на свалку жизни, где даже собаку называют Лаврентий Павлович, звучала как панихида по Советскому Союзу.

Карцеву досталась роль Соломона — скрипача, который вроде бы не в центре событий, но именно он произносит одну из самых горьких фраз картины: дескать, врагов перебили, а «Россию так и не спасли».

Этот персонаж вобрал в себя трагикомическую интонацию всего фильма.

«Фильм действительно хороший. Это первый мой фильм с Рязановым, сделан вовремя и точно. Там были и юмор, и сатира, и слезы...», — вспоминал артист в интервью порталу «Шансон».

«Предсказание»: перестроечный пафос

Через два года Рязанов выпускает «Предсказание» — фильм, снятый на французские деньги, с Ирен Жакоб и Басилашвили. Лента мрачная, философская, в ней всего за сутки у героя происходит переворот в жизни.

Карцев сыграл борца с тоталитаризмом — типичного персонажа того времени, когда слово «свобода» звучало громко, но часто превращалось в лозунг без содержания.

Актёр позже честно признался: не полюбил себя в этой роли. Возможно, потому, что Карцев всегда был органичнее в гротеске, чем в политических речах. Его ирония лучше работала, когда он наблюдал со стороны, а не шёл в первых рядах с транспарантом.

«Старые клячи»: гротеск без тепла

В 2000 году Рязанов снимает комедию с Гурченко, Ахеджаковой, Купченко и Крючковой. Четыре героини борются с несправедливостью новых «хозяев жизни», и вокруг них крутится целая галерея персонажей.

Среди них — театральный администратор Лазовский в исполнении Карцева.

Фильм получился шумным, гротескным, с песнями, погонями и даже спецэффектами. Сам Рязанов любил «Старых кляч», но публика восприняла их неоднозначно.

Карцев же, как ни странно, чувствовал себя здесь чужим: слишком много внешнего шума, слишком мало того камерного, что позволяло раскрыться его талантам.

Один фильм, три отражения

Получается, что только в «Небесах обетованных» актёр нашёл себя — в горькой роли маленького человека, которому больно за страну.

В «Предсказании» он потерялся в пафосе эпохи, а в «Старых клячах» растворился в шумном ансамбле. Но в этом тоже есть правда: Рязанов снимал фильмы о времени, а Карцев, каким бы уникальным он ни был, оказывался лишь небольшой его частью.

Сегодня, вспоминая артиста, мы видим: даже три столь разные роли складываются в цельный образ. Карцев в кино у Рязанова — это голос, который не умел льстить. Он мог быть слишком резким, слишком горьким или слишком скептическим, но именно таким его и запомнили.

