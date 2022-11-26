Российское кино потеряло еще один талант: появились грустные новости о звезде сериала «След»

Евгения Кулакова зрители любят благодаря роли компьютерного героя Тихонова в сериале «След». Артист активно снимается в кино – его также можно видеть в картинах «Метод», «Кровавая барыня» и «Симбиоз», однако сейчас Кулаков вынужден поставить актерскую карьеру на паузу.

У Евгения Кулакова двое детей – дочь Ника и сын Илья. 18-летний Илья тяжело болен: у юноши аутизм и ДЦП. Ради него звезда «Следа» решил навсегда уехать в Израиль, чтобы адаптировать сына к нормальной жизни.

«Останемся насовсем. Не сможем вернуться назад… Мы три года назад уже уезжали, в России сделали операцию, там прошли и реабилитацию, и абилитацию», — рассказал актер.

Илье уже подыскали спецшколу, а Евгений Кулаков активно ищет работу. Жена и дочь артиста остались в России.