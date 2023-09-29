Российский салат признали худшим блюдом в мире: не поверите, о чем речь

Некоторые блюда в мире уже заслужили статус лучших гастрономических изысков. Но оказывается, что есть определенный перечень из самой невкусной еды на планете. И одно из ведущих мест в этом списке занимает российское угощение.

Речь идет о салате с экзотическим названием «Индигирка». Это блюдо традиционно готовят в Якутии из замороженной рыбы, лука и масла. Обычно в качестве основы выбирают морского омуля или чира. Филе отделяют от костей и снова замораживают в холодильнике.

Во время подачи рыбу смешивают с луком, специями и по желанию украшают укропом или красной икрой. Считается, что салат нужно съесть, пока его ингредиенты не растаяли. Это блюдо популярно не только в Якутии, его часто подают даже в московских ресторанах.

Однако гастрономические путеводители обычно ставят ему очень низкую оценку. Впрочем, комментаторы в Сети с этим мнением не согласны.