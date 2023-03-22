Российский музыкант провалился под лед и утонул: в Сети нашли его пророческие слова о гибели

Основатель группы Cream Soda 34-летний Дмитрий Свиргунов предсказал свою гибель. К такому выводу пришли поклонники музыканта. Они вспомнили слова из песни Volga, записанной в 2017 году. «С тобой иду по дну, в плену весенних губ я утону, утону. Холодными руками до солнца я дотянусь. Мой компас — течение воды», — пел исполнитель 6 лет назад.

Сегодня от этих строчек буквально мороз по коже. Случайное совпадение или зловещий рок, но артист провалился под лед именно на Волге. Переходы реки в окрестностях родного для музыканта Ярославля были давней традицией. И каждый раз все проходило без сучка и без задоринки. Но в ночь на 20 марта лед не выдержал. Как минимум пять человек оказались в плену тяжелых льдов величавой реки.

Спастись смогли трое. Одна девушка справилась самостоятельно, двух парней вытащили спасатели. Актер Георгий Киселев умер в машине скорой помощи. Еще двоих — 25-летнего брата Свиргунова Романа и их друга 27-летнего Аристарха Ухтомского — продолжают искать.

Основателя Cream Soda родственники опознали утром 21 марта. Артисты лейбла объявили о памятном концерте. Всю выручку передадут близким погибших.