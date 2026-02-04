Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Кутюр» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Российский фильм с 595 млн в кассе смотрели везде — от Эстонии до Китая: блокбастер сочли копией «Человека-паука», но все равно полюбили

Российский фильм с 595 млн в кассе смотрели везде — от Эстонии до Китая: блокбастер сочли копией «Человека-паука», но все равно полюбили

4 февраля 2026 16:40
Российский фильм с 595 млн в кассе смотрели везде — от Эстонии до Китая: блокбастер сочли копией «Человека-паука», но все равно полюбили

Кассовый чемпион, про который сейчас уже мало кто вспомнит.

В 2009 году главным новогодним блокбастером России стал не голливудский проект, а свой собственный — «Черная молния». Фильм о студенте Диме, который получил в подарок от отца «Волгу» ГАЗ-21, способную летать, собрал в прокате 595,3 млн рублей. Его посмотрели 3,3 миллиона человек, и он до сих пор остается самым прибыльным российским фильмом того года.

Кассу он собирал не только дома: картину отправляли в международный прокат — в Казахстан, Израиль, Эстонию и даже Китай, откуда также прилетала лишняя копеечка.

Сюжет строится вокруг алмазов под фундаментом Москвы. Бизнесмен Виктор Купцов бурит землю, рискуя обрушить город, а летающая «Волга» Димы оказывается единственным, что может его остановить.

Машина — артефакт советских времен с нанокатализатором, способным превращать обычное топливо в супермощное. Найденная рабочими в подземной лаборатории у «Москва-Сити», она становится ключом к спасению столицы.

Российский фильм с 595 млн в кассе смотрели везде — от Эстонии до Китая: блокбастер сочли копией «Человека-паука», но все равно полюбили

Успех у зрителей был оглушительным, но вот критика оказалась единодушной в другом: «Черную молнию» обвинили в полном копировании западных образцов. Писали, что в фильме «слишком много копирования американского канона». Иностранные зрители на IMDb формулировали похожие замечания.

Возьмите "Человека-паука", замените Нью-Йорк на Москву, костюм паука — на летающую "Волгу"... и вы получите "Черную молнию".

Сложно отрицать, что фильм действительно повторял схему Сэма Рэйми: обычный студент обретает суперсилу, борется с бизнесменом-злодеем на летающем транспорте (у Купцова — «Мерседес»), спасает город и девушку. Даже кадры с полетами над небоскребами были сняты в узнаваемой голливудской манере.

Несмотря на это, «Черная молния» выполнила свою главную задачу — дала отечественному зрителю своего, «московского» супергероя на Новый год. Она доказала, что формат работает, даже если построен на чужом фундаменте. Просто сегодня о Диме и его «Волге» вспоминают довольно редко, и эксперимент не смог обрести статус локальной адаптации «Человека-паука».

Фото: Кадры из фильмов «Человек-паук» (2002 г.), «Черная молния» (2009 г.)
Валерия Белашкова
Валерия Белашкова
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Что будет, если смешать «ВАЛЛ-И» и культовое аниме 90-х? Узнаем в новинке «Союзмультфильма» про ИИ и постапокалипсис Что будет, если смешать «ВАЛЛ-И» и культовое аниме 90-х? Узнаем в новинке «Союзмультфильма» про ИИ и постапокалипсис Читать дальше 20 февраля 2026
«Не ведьма, а доярка в бане»: на фоне худшей версии «Мастера и Маргарит» фильм Локшина реально крут «Не ведьма, а доярка в бане»: на фоне худшей версии «Мастера и Маргарит» фильм Локшина реально крут Читать дальше 18 февраля 2026
Смотрели «Сказку о царе Салтане» в кино? А теперь тест: вспомните, что пропало на 5 кадрах из фильма (спойлер: многие провалятся) Смотрели «Сказку о царе Салтане» в кино? А теперь тест: вспомните, что пропало на 5 кадрах из фильма (спойлер: многие провалятся) Читать дальше 20 февраля 2026
Новый триумф после 2,4 млрд в кассе: российский фильм покоряет мировой прокат — от США до Монголии Новый триумф после 2,4 млрд в кассе: российский фильм покоряет мировой прокат — от США до Монголии Читать дальше 20 февраля 2026
«Бес попутал»: советница президента РФ «растоптала» экранизацию Пушкина от Андреасяна – включила в самолете и «захотелось выйти» «Бес попутал»: советница президента РФ «растоптала» экранизацию Пушкина от Андреасяна – включила в самолете и «захотелось выйти» Читать дальше 20 февраля 2026
Режиссер «Первого отдела» снял один из лучших российских военных фильмов в истории: над ним рыдают даже иностранцы Режиссер «Первого отдела» снял один из лучших российских военных фильмов в истории: над ним рыдают даже иностранцы Читать дальше 20 февраля 2026
А во лбу звезда горит: на Царевну-Лебедь Пушкина вдохновили сказки о Торе и Одине А во лбу звезда горит: на Царевну-Лебедь Пушкина вдохновили сказки о Торе и Одине Читать дальше 20 февраля 2026
Не Птушко и не Андреасян: первая экранизация «Сказки о царе Салтане» задала стандарты — и превзойти ее до сих пор не смогли Не Птушко и не Андреасян: первая экранизация «Сказки о царе Салтане» задала стандарты — и превзойти ее до сих пор не смогли Читать дальше 20 февраля 2026
Прочел био сватьей бабы Бабарихи и понял, что Гвидон — сын Золушки: секреты «Сказки о царе Салтане» Прочел био сватьей бабы Бабарихи и понял, что Гвидон — сын Золушки: секреты «Сказки о царе Салтане» Читать дальше 20 февраля 2026
Культовая сцена из «Крестного отца 2» спустя полвека оказалась по-мрачному пророческой: семья Корлеоне не будет прежней уже никогда Культовая сцена из «Крестного отца 2» спустя полвека оказалась по-мрачному пророческой: семья Корлеоне не будет прежней уже никогда Читать дальше 19 февраля 2026
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше