Российский фильм с 595 млн в кассе смотрели везде — от Эстонии до Китая: блокбастер сочли копией «Человека-паука», но все равно полюбили

Кассовый чемпион, про который сейчас уже мало кто вспомнит.

В 2009 году главным новогодним блокбастером России стал не голливудский проект, а свой собственный — «Черная молния». Фильм о студенте Диме, который получил в подарок от отца «Волгу» ГАЗ-21, способную летать, собрал в прокате 595,3 млн рублей. Его посмотрели 3,3 миллиона человек, и он до сих пор остается самым прибыльным российским фильмом того года.

Кассу он собирал не только дома: картину отправляли в международный прокат — в Казахстан, Израиль, Эстонию и даже Китай, откуда также прилетала лишняя копеечка.

Сюжет строится вокруг алмазов под фундаментом Москвы. Бизнесмен Виктор Купцов бурит землю, рискуя обрушить город, а летающая «Волга» Димы оказывается единственным, что может его остановить.

Машина — артефакт советских времен с нанокатализатором, способным превращать обычное топливо в супермощное. Найденная рабочими в подземной лаборатории у «Москва-Сити», она становится ключом к спасению столицы.

Успех у зрителей был оглушительным, но вот критика оказалась единодушной в другом: «Черную молнию» обвинили в полном копировании западных образцов. Писали, что в фильме «слишком много копирования американского канона». Иностранные зрители на IMDb формулировали похожие замечания.

Возьмите "Человека-паука", замените Нью-Йорк на Москву, костюм паука — на летающую "Волгу"... и вы получите "Черную молнию".

Сложно отрицать, что фильм действительно повторял схему Сэма Рэйми: обычный студент обретает суперсилу, борется с бизнесменом-злодеем на летающем транспорте (у Купцова — «Мерседес»), спасает город и девушку. Даже кадры с полетами над небоскребами были сняты в узнаваемой голливудской манере.

Несмотря на это, «Черная молния» выполнила свою главную задачу — дала отечественному зрителю своего, «московского» супергероя на Новый год. Она доказала, что формат работает, даже если построен на чужом фундаменте. Просто сегодня о Диме и его «Волге» вспоминают довольно редко, и эксперимент не смог обрести статус локальной адаптации «Человека-паука».