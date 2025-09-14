Меню
Киноафиша Статьи Российский фильм гуляет по миру: сначала обошел «Мстителей», а теперь его адаптации сняли уже в четырех странах — и просят еще

14 сентября 2025 07:00
Такое редко случается.

Российское кино редко добирается до международных ремейков, но если удается, то делает это с размахом. Комедия Клима Шипенко «Холоп» в 2019 году стала феноменом: фильм не только собрал рекордные кассы, но и сумел обойти по сборам в России «Мстителей: Финал» и «Человека-паука». Для зрителя это выглядело как маленькое чудо, а для студий — как сигнал: история работает.

Сегодня он держится в топ-5 самых кассовых фильмов на четвертом месте, а сиквел и вовсе поднялся на вторую строчку, оставив впереди только «Чебурашку». При таких результатах интерес зарубежных кинопроизводителей вполне объясним.

«Холоп» уже имеет 4 иностранных версии

  • «Холоп из Парижа». Главным героем становится парижский мажор Луи, который по сюжету перемещается во времена Людовика XIV. Оказавшись в 1702 году, он становится лакеем и пытается выжить при дворе, где интриги и манеры решают все.
  • «Холоп. Великолепный век». Здесь в центре внимания оказался стамбульский богач Мете, которого играет звезда «Постучись в мою дверь» Керем Бюрсин. По задумке сценаристов, герой оказывается в эпохе «Великолепного века» и узнает, что такое настоящий восточный люкс.
  • «Холоп. Однажды в Монголии». Главный герой Дамиран неожиданно просыпается в старинной деревне и пытается осознать, как оказался в прошлом.
  • «Малай» (Казахстан). Сюжет близок к оригиналу: уставший олигарх Байжан решает проучить своего избалованного сына Чину. В ход идет психологическая «машина времени».

На этом список не заканчивается: обсуждаются планы снять свою версию в Египте.

Успех легко объяснить

Актер Милош Бикович, главный герой оригинального «Холопа», метко подвел итог: сюжет универсален и легко адаптируется под любую страну. Ведь богатый обнаглевший герой, которого жизнь ставит на место, — это история, которая может случиться везде.

Значит, мы создали понятную историю, которую хотят переснимать. Так и должно быть для франшизы, — объяснил он.

Ранее мы писали: Гильермо дель Торо должен был снять свою версию «Красавицы и чудовища» — теперь один из актеров жалеет, что отказался от главной роли

Фото: Кадры из фильмов «Мстители: Финал» (2019 г.), «Холоп» (2019 г.)
Валерия Белашкова
Валерия Белашкова
4 комментария
