Российские детективы, от которых просто невозможно оторваться: 5 свеженьких сериалов 2025 года

11 августа 2025 09:54
Обязательно посмотрите, если еще не видели.

Если вам нравятся остросюжетные истории с харизматичными следователями, двойной игрой, маньяками и загадками прошлого — в этой подборке вы точно найдёте что-то по вкусу. Рассказываем о пяти российских сериалах, вышедших в 2025 году, за которыми стоит пристально следить.

«Опасный»

В Санкт-Петербурге объявилась группа гастролёров, грабящих ювелирные салоны по всей стране. Их метод прост — три налёта на город и быстрый отъезд. Но в этот раз не всё пошло по плану: один из налётов обернулся провалом, и полиция получила зацепки.

Дело поручают майору Алексею Горбатову, но он сам оказывается на грани тюремного срока — бывший заключённый подставил его, желая мести. Высшее руководство предлагает компромисс: Горбатов останется на свободе, если возглавит команду из бывших преступников, которые теперь будут помогать ловить своих. Новый отдел — это настоящая бомба замедленного действия, и майору предстоит удерживать баланс между законом и «понятиями».

«Улица Шекспира»

Во время обыска в доме уважаемого цыганского авторитета Червони находят запрещённые вещества. Чтобы спасти деда, внучка берёт вину на себя и попадает в изолятор. Даже могущественные связи Червони не помогают вызволить её — дело слишком серьёзное.

На помощь приходит Михаил, адвокат с непростым прошлым: он вырос в таборе, но ушёл из него много лет назад. Теперь по сюжету «Улицы Шекспира» ему предстоит вернуться, чтобы разобраться в истинных причинах обыска, пролить свет на семейные тайны и добиться справедливости.

«Мосгаз. Дело № 11. Розыгрыш»

СССР, 1970-е. По Москве прокатывается волна жестоких убийств — жертвами становятся победители лотереи «Мослото». Связь между преступлениями очевидна: убийца точно знает, у кого выигрышный билет, и действует с холодной расчётливостью.

Следователи из МУРа начинают расследование, к которому вновь подключается отставной майор Черкасов. Лотерейный выигрыш превращается в приговор, и только опыт Черкасова может остановить таинственного охотника за удачей.

«Топор. 1945. Июль»

Военные действия в Европе завершились, но Советской армии предстоит новый фронт — освобождение Маньчжурии от японской армии. Войска сталкиваются с ужасающими свидетельствами преступлений, совершённых японским «Отрядом 731» — лабораторией, где ставили эксперименты на людях.

Для подтверждения информации в тыл врага отправляется разведгруппа. Это не просто военная миссия, а настоящее детективное расследование, основанное на реальных исторических событиях. Сериал показывает малоизвестную, но крайне важную страницу Второй мировой войны.

«Шеф. Призраки прошлого»

Виктор Расторгуев, теперь уже генерал-майор, возвращается на экран в новом сезоне популярного детектива. На этот раз ему предстоит уладить конфликт между двумя криминальными группировками в Санкт-Петербурге. Любая ошибка может привести к большой крови — и обернуться скандалом для полиции.

Помимо мафиозных интриг, Расторгуев ведёт расследования особо тяжких преступлений. Его метод — жёсткость и принципиальность, но даже ему придётся сделать трудный выбор между порядком и компромиссом.

Фото: Кадры из сериалов «Шеф. Призраки прошлого», «Топор. 1945. Июль», «Мосгаз. Дело № 11. Розыгрыш», «Улица Шекспира», «Опасный»
Екатерина Соловьева
