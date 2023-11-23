Российские актрисы в подметки Робертс не годятся: чем они хуже американки, раскрыл эмигрант из «Лесника»
Актриса действительно отличается от отечественных коллег.
Джулию Робертс неспроста вознесли на голливудский пьедестал. Она не просто красивая женщина и очень талантливая актриса. Робертс удалось такое, что точно не удалось многим российским актрисам. Вот в чем ее превосходство.
Правду о том, как ведет себя голливудская дива в жизни, раскрыл Олег Штефанко. И не поскупился на подробности. Оказалось, Робертс смогла достичь вершины карьеры и остаться собой. Не зазналась, и не зазвездилась. В обычной жизни актриса носит дешевую неброскую одежду, предпочитая не тратить миллионы на бренды. Она тиха и вежлива, а еще пренебрегает макияжем. Хотя с такой прекрасной кожей макияж, конечно, не нужен.
«Почти все российские актрисы считают себя царицами, перед которыми все должны преклоняться. Я играл в кино вместе с Джулией Робертс, и она ни разу даже не намекнула, что у нее статус звезды и самой высокооплачиваемой актрисы США», — заявил в беседе с журналистами актер, который лично общался со звездой фильма «Красотка».