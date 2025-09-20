Российская сказка обошла «Аватар» по сборам, и к выходу готовится продолжение: даже японцы без ума от нее

Меню
20 сентября 2025 13:17
Феноменальный случай в мировой практике.

Такое в отечественном прокате случается раз в десятилетие. Джеймс Кэмерон с его «Аватаром» долгие годы считался недосягаемым лидером, но ушастый герой советских мультиков перевернул правила игры и занял верхнюю строчку.

Как это произошло

По данным «Кинометро», на январь 2023-го «Аватар» удерживал пальму первенства с 3,65 млрд рублей. Но «Чебурашка» за считанные недели выбил почву из-под ног — 4,69 млрд. К концу проката сборы перевалили за 7 млрд рублей.

Апологеты «Аватара» попытались упереться в пересчёты долларов и инфляцию, но даже здесь результат не в пользу Кэмерона. Средняя цена билета в 2009-м составляла 237 рублей, в 2022-м — уже 278. В реальном сравнении покупательной способности «Чебурашка» всё равно оказался впереди. Да, только в России, но лента о пришельцах с Пандоры везде собирала рекордную кассу, но у нас ее превзошли. И, вероятно, сделают это снова.

Зрители решают

Главный аргумент — не рубли, а люди. «Аватар» привёл в кинотеатры почти 14 миллионов зрителей. У «Чебурашки» — больше 16 миллионов. Масштаб очевиден: это не разовый ажиотаж, а всенародный успех, который не купишь. Да и что греха таить, ленту полюбили и за рубежом: особенно Чебубу любят японцы, которым пришлось правдами и неправдами доставать копии ленты.

А вот второй главе историй ушастого и Гены уже придется бодаться с третьей частью приключений Джейка Салли на Пандоре. Лента Кэмерона выйдет в прокат 19 декабря 2025 года, и собрать кассу ей нужно успеть менее чем за две недели. В новогодние праздники в кино будут крутить только официальные релизы, а завезенные по параллельному импорту поставят на паузу.

В России десятилетиями говорили, что отечественный фильм не может переплюнуть голливудский блокбастер. Но тут — обратная история: «Чебурашка» не просто собрал деньги, он уничтожил конкурентов.

Факт остаётся фактом: российский семейная сказка сделала то, что казалось невозможным, — обошла самого «Аватара». И это уже не просто рекорд, а переломная точка для всего проката.

Самый кассовый фильм в истории России возвращается: когда выйдет «Чебурашка 2», кто из актеров вернется? «Аватар 4» и «Аватар 5» будем ждать еще 13 лет: Кэмерон рассекретил, чем займется после «Огонь и пепел».

Фото: Legion-Media, Кадр из фильма «Чебурашка» (2022)
Игорь Мустафин
Игорь Мустафин
8 комментариев
