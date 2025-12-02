Российская новинка ворвалась в прокат с двух ног: за выходные собрала 45+ млн и дышит в спину «Иллюзии обмана 3»

Похоже, Новый год в этом году решили начинать пораньше: 27 ноября в прокат вышел «Письмо Деду Морозу», и уже в первые выходные семейная комедия выстрелила лучше всех остальных новинок — 45,5 млн рублей, второе место в официальном прокате сразу после «Иллюзии обмана 3».

Для фильма, который не прячется за большими франшизами и выходит аккурат под начало предновогодней суеты — результат более чем бодрый.

О чем вообще фильм

Главный герой — Петр Безуглов (Антон Филипенко). У него жизнь строго «по графику»: работа юриста 24/7, вечный прессинг отца-начальника, развод и ощущение, что об отдыхе он слышал только в фильмах.

Все меняется, когда его сын Ваня случайно находит старые письма Пети Деду Морозу… и отправляет их в волшебный ящик. Дальше начинается настоящий цирк: газировка льется рекой — буквально, солдатики и индейцы оживают, в жизни Пети появляется Наталья Орейро (в роли самой себя!), потому что в детстве он мечтал жениться именно на ней.

Неприятные мечты тоже сбываются — детская фантазия штука непредсказуемая. Чтобы отменить магию, Петр со своими детьми — Ваней и подростком Алисой — отправляется на поиски того самого ящика. По дороге семья вспоминает, что мечтать — это не стыдно, и что взрослость не должна быть наказанием.

Каст получился звездный: Иван Охлобыстин, Кристина Асмус, Зоя Бербер, Эвелина Бледанс, Катя Темнова, Дима Билан (камео). Ну и, конечно, Наталья Орейро — ради нее многие зрители, кажется, и пошли в кино.

Как прошло в прокате?

1 место — «Иллюзия обмана 3», 255,2 млн рублей (в сумме уже 1,5 млрд, и такого давно не было),

2 место среди официального проката — «Письмо Деду Морозу», 45,5 млн рублей,

Далее — «Маша и медведи» (41,6 млн), «Умри, моя любовь» (38,5 млн).

Если включить неофициальные релизы, второе место вообще занимает «Зверополис 2», но внутри «белой» кассы «Письмо Деду Морозу» — громкий новогодний дебют.

