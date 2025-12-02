Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Российская новинка ворвалась в прокат с двух ног: за выходные собрала 45+ млн и дышит в спину «Иллюзии обмана 3»

Российская новинка ворвалась в прокат с двух ног: за выходные собрала 45+ млн и дышит в спину «Иллюзии обмана 3»

2 декабря 2025 10:23
Российская новинка ворвалась в прокат с двух ног: за выходные собрала 45+ млн и дышит в спину «Иллюзии обмана 3»

Громкое имя в актерском составе сыграло не последнюю роль.

Похоже, Новый год в этом году решили начинать пораньше: 27 ноября в прокат вышел «Письмо Деду Морозу», и уже в первые выходные семейная комедия выстрелила лучше всех остальных новинок — 45,5 млн рублей, второе место в официальном прокате сразу после «Иллюзии обмана 3».

Для фильма, который не прячется за большими франшизами и выходит аккурат под начало предновогодней суеты — результат более чем бодрый.

О чем вообще фильм

Главный герой — Петр Безуглов (Антон Филипенко). У него жизнь строго «по графику»: работа юриста 24/7, вечный прессинг отца-начальника, развод и ощущение, что об отдыхе он слышал только в фильмах.

Все меняется, когда его сын Ваня случайно находит старые письма Пети Деду Морозу… и отправляет их в волшебный ящик. Дальше начинается настоящий цирк: газировка льется рекой — буквально, солдатики и индейцы оживают, в жизни Пети появляется Наталья Орейро (в роли самой себя!), потому что в детстве он мечтал жениться именно на ней.

Российская новинка ворвалась в прокат с двух ног: за выходные собрала 45+ млн и дышит в спину «Иллюзии обмана 3»

Неприятные мечты тоже сбываются — детская фантазия штука непредсказуемая. Чтобы отменить магию, Петр со своими детьми — Ваней и подростком Алисой — отправляется на поиски того самого ящика. По дороге семья вспоминает, что мечтать — это не стыдно, и что взрослость не должна быть наказанием.

Каст получился звездный: Иван Охлобыстин, Кристина Асмус, Зоя Бербер, Эвелина Бледанс, Катя Темнова, Дима Билан (камео). Ну и, конечно, Наталья Орейро — ради нее многие зрители, кажется, и пошли в кино.

Российская новинка ворвалась в прокат с двух ног: за выходные собрала 45+ млн и дышит в спину «Иллюзии обмана 3»

Как прошло в прокате?

  • 1 место — «Иллюзия обмана 3», 255,2 млн рублей (в сумме уже 1,5 млрд, и такого давно не было),
  • 2 место среди официального проката — «Письмо Деду Морозу», 45,5 млн рублей,
  • Далее — «Маша и медведи» (41,6 млн), «Умри, моя любовь» (38,5 млн).

Если включить неофициальные релизы, второе место вообще занимает «Зверополис 2», но внутри «белой» кассы «Письмо Деду Морозу» — громкий новогодний дебют.

Ранее мы писали: Вы совершенно точно пропустили их в детстве: 8 шикарных новогодних фильмов и мультиков

Фото: Кадры из фильмов «Письмо Деду Морозу» (2025 г.), «Иллюзия обмана 3» (2025 г.)
Валерия Белашкова
Валерия Белашкова
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Работал с Финчером, дрался бок-о-бок с Кавиллом — а теперь актера ждут в российском блокбастере: идеально вписался в историю про шпионов Работал с Финчером, дрался бок-о-бок с Кавиллом — а теперь актера ждут в российском блокбастере: идеально вписался в историю про шпионов Читать дальше 8 декабря 2025
«Это дико»: как Хоакин Феникс сбросил 24 килограмма всего за 3–4 месяца — диету «Джокера» держат в секрете, но кое-что все-таки известно «Это дико»: как Хоакин Феникс сбросил 24 килограмма всего за 3–4 месяца — диету «Джокера» держат в секрете, но кое-что все-таки известно Читать дальше 10 декабря 2025
«100% снимут круче, чем у Бортко»: Джонни Депп сыграет главную роль в новом «Мастере и Маргарите» — и это уже точно будет комедия «100% снимут круче, чем у Бортко»: Джонни Депп сыграет главную роль в новом «Мастере и Маргарите» — и это уже точно будет комедия Читать дальше 10 декабря 2025
«50% успеха фильма – в названии»: 5 российских лент критики особенно хвалят в уходящем 2025-м – 2 уже вышли, а 3 ждите скоро в кино «50% успеха фильма – в названии»: 5 российских лент критики особенно хвалят в уходящем 2025-м – 2 уже вышли, а 3 ждите скоро в кино Читать дальше 10 декабря 2025
«Смотрели семьей. Три поколения. Всем понравилось»: в рейтинге фильмов 2025 года балом правят мультики, но эта драма с Питтом выделяется на их фоне «Смотрели семьей. Три поколения. Всем понравилось»: в рейтинге фильмов 2025 года балом правят мультики, но эта драма с Питтом выделяется на их фоне Читать дальше 10 декабря 2025
«Пожалуй, моя лучшая роль»: своей работой в этом фильме Шаламе гордится больше всего – не «Дюна» и уж тем более не «Интерстеллар» «Пожалуй, моя лучшая роль»: своей работой в этом фильме Шаламе гордится больше всего – не «Дюна» и уж тем более не «Интерстеллар» Читать дальше 10 декабря 2025
«В этом нет смысла»: за что звезда «Гладиатора» осуждает сиквел – фильму пришлось кое-что потерять, чтобы собрать $462 млн «В этом нет смысла»: за что звезда «Гладиатора» осуждает сиквел – фильму пришлось кое-что потерять, чтобы собрать $462 млн Читать дальше 10 декабря 2025
«Это, конечно, не “Анора”»: «Киноафиша» называет худший и лучшие фильмы с Юрой Борисовым (и объясняет, что не так с его Пушкиным) «Это, конечно, не “Анора”»: «Киноафиша» называет худший и лучшие фильмы с Юрой Борисовым (и объясняет, что не так с его Пушкиным) Читать дальше 10 декабря 2025
«Каждый кадр – эстетическое наслаждение»: 3 фильма помогут скоротать ожидание нового «Аватара» – визуал и масштаб тоже на уровне «Каждый кадр – эстетическое наслаждение»: 3 фильма помогут скоротать ожидание нового «Аватара» – визуал и масштаб тоже на уровне Читать дальше 10 декабря 2025
«Мстители: Судный день» готовят эмоциональную взбучку: Тор под прицелом, но главный претендент на «гибель» — герой, который тащит вселенную с 2011-го «Мстители: Судный день» готовят эмоциональную взбучку: Тор под прицелом, но главный претендент на «гибель» — герой, который тащит вселенную с 2011-го Читать дальше 10 декабря 2025
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше