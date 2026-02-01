Российская комедия с бюджетом в $1,5 млн собрала в прокате 27 «лямов»: в Америке пересняли «под копирку» и опозорились

Отечественный фильм бил рекорды, зарубежный же... показывал, как не надо делать ремейки.

«Горько!» – и безо всяких ремейков спорный фильм. С рейтингами 5.3 на Кинопоиске и 5.6 на IMDb его сложно назвать шедевром, но как бизнес-кейс он беспрецедентен. При бюджете всего $1,5 млн фильм собрал $27,3 млн, став самой прибыльной российской комедией в истории. И в 2018 году картину решили пустить «на экспорт».

Продюсер Тимур Бекмамбетов выпустил мексиканский ремейк. Итог – оглушительный провал. Фильм сняли «под копирку», скопировав не только сюжет, но даже мимику актёров и построение сцен.

«Не поймёшь, где происходит действо. Вроде бы Мексика, но могло быть где угодно», – жаловались в Сети.

Зрители отмечали и полное отсутствие национального колорита:

«Хоть сомбреро надели бы что ли. В кактусах прогулялись».

Даже оригинальный фильм со своим скромным бюджетом на фоне мексиканской версии выглядел роскошно. Единственное, что спасало картину для русскоязычных зрителей – ироничный двухголосый дубляж, где наши актёры «отвели душу».

Да, можно скопировать сценарий, но нельзя воссоздать ту самую «родную до боли» абсурдность, которая и обеспечила успех. Мексиканцы не увидели в карикатурных русских свадебных традициях ничего своего – каковы были шансы не провалиться?