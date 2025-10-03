Российская комедия на 5 баллов пошла на экспорт: за границей провальный фильм приняли теплее — ремейк стал новым «Проектом X»

Хотя на звание шедевра не претендует.

В 2013 году на экраны вышла комедия «Горько!» режиссера Жоры Крыжовникова, и российский зритель… мягко говоря, остался в шоке. 5 баллов на «Кинопоиске», злые рецензии, комменты в духе «это просто свадьба, снятая на смартфон» и обвинения в отсутствии не только юмора, но и здравого смысла.

О чем вообще был «Горько!»

Молодожены Наташа и Рома мечтают о модной европейской свадьбе на пляже, но отчим-чиновник с амбициями мэра устраивает им официальное торжество в ресторане «Золотой», с караваем, голубями, баяном и полной программой.

Ребята не выдерживают и решают сыграть две свадьбы — одну для себя, другую для родственников. Но по классике жанра все идет не по плану: обе свадьбы сливаются в один кошмар с банкетом, драками, пьяными тостами и семейными истериками.

Это должна была быть безобидная комедия, а в итоге: у кого-то истерика от смеха, у кого-то — просто истерика.

Горько на все это смотреть. Горько, что это еще, вероятно, по замыслу создателей должно быть смешным, — сокрушаются зрители.

Вот парадокс: Мексика увидела в этом что-то

В 2018 году мексиканцы выкупили права и сняли почти дословный ремейк «Горько в Мексике». Та же завязка: молодожены, две свадьбы, конфликт поколений, традиции против современности.

Жора Крыжовников лично отсматривал черновой материал, так что адаптацию сложно назвать халтурной. Получился еще более скромный по бюджету фильм, с минимальными изменениями и прямым следованием оригиналу.

Оценки? Еще ниже — на IMDb у мексиканской версии — ровно 5, а на «Кинопоиске» — 4,9 балла.

Вроде бы провал. Но отзывы… не такие агрессивные. Если российская публика рвала «Горько!» на части, то зарубежные зрители оказались куда добрее:

Это не шедевр, но если этот фильм не заставит вас смеяться — ничто не заставит, — пишут рецензенты.

Для мексиканского зрителя это оказался просто бодрый трэш в духе «Проекта X», только про сумасшедшую свадьбу, с узнаваемыми типажами — и без ощущения, что это удар по родной культуре.

