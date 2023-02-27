Российская Ким Кардашьян: обомлеете, увидев изменившуюся Тори из «Дома-2»

Сильную и целеустремленную Тори (Викторию) Карасеву можно назвать долгожителем телестройки. Там она прожила четыре года, покинув шоу только после свадьбы с другим участником проекта Вячеславом Дворецким. За церемонией в ЗАГСе последовал скоропалительный развод, а яркая девушка отправилась штурмовать вершины шоу-бизнеса.

Тори называет себя актрисой и певицей, но о ее проектах на творческом поприще информации нет. Злопыхатели пишут, что единственное, в чем преуспела девушка, — это бьюти-модификация всего тела. Якобы Карасева часто навещает косметологов, которые при помощи филлеров нейтрализуют следы возрастных изменений на лице. Блогер также опрашивает свои 46 000 подписчиков, как им наращенные волосы или новый татуаж бровей.

Поклонникам нравится внешний вид девушки, они называют ее королевой с потрясающей естественной внешностью и «идеалом красоты». К череде комплиментов может добавиться еще один. Недавно Тори опубликовала фотографию из салона красоты, который принадлежит ее подруге. Многим ее образ и черты лица напомнили Ким Кардашьян.