Российская бабушка раскрыла, как ей удалось дожить до 97 лет в здравом уме и светлой памяти

Каждый человек мечтает прожить долгую и счастливую жизнь. Долголетие зависит от многих факторов: генетика, экология, медицина, образ жизни. Одни почтенные старцы советуют заниматься йогой, другие рекомендуют как можно дольше работать, третьи призывают пользоваться последними медицинскими разработками, а у 97-летней Натальи свой взгляд на этот вопрос.

В свои годы пенсионерка остается в здравом уме и трезвой памяти. У пожилой россиянки внятная и поставленная речь. Когда старушку спросили, в чем секрет ее долголетия, она удивила всех своим ответом. Оказывается, людской век продлевает насыщенная интимная жизнь.

Женщина с юмором рассказала, что исполнять супружеский долг нужно как минимум три раза в неделю, а лучше больше. Наталья считает, что близость дает здоровье и расслабляет мышцы, поэтому уединяться с любимыми надо до тех пор, пока возможность есть.