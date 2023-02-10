Россиянок оторопь берет: что прячут в сумочке звезды Голливуда (фото)

Голливудские селебрити обожают показывать публике, что хранят в своих сумочках. Недавно самым сокровенным поделилась секс-бомба Памела Андерсон — содержимое ее «тайника» повергнет в шок любую россиянку.

Как и многие женщины, звезда культового сериала «Спасатели Малибу» носит с собой целый арсенал бьюти-продуктов. В ее стильной сумочке Stella McCartney оказались духи, бальзам для губ и разные масла. Также Памела носит с собой веер, винтажные очки, средство от артрита и стринги.

Оказывается, эта деталь гардероба заменяет актрисе резинку для волос. Андерсон лихо продемонстрировала на камеру, как правильно делать такую прическу. Артистка призналась, что знает об этом лайфхаке еще с 90-х.

Иностранные пользователи Сети были в восторге от совета актрисы: «Cтринги для прически?! Эта женщина — живая легенда», «У Памелы отличное чувство юмора», «Просто невероятная личность». Своим уникальным советом, как делать пучок на голове, Андерсон поделилась на YouTube-канале British Vogue.