Россиянок обманывали годами: как на самом деле выглядят красавицы 90-60-90

Параметры 90-60-90 и рост 180 см до сих пор считаются идеальными для каждой девушки. Принято думать, что эти цифры были взяты у топовых звезд подиума. Когда-то длинноногие красавицы с журналов стали причиной комплексов у многих российских школьниц, которые тут же принимались худеть и утягивать животы. А все потому, что хотели достигнуть заветных 90-60-90. Но красавицы во все времена позволяли себе отступления от этих цифр.

Так, обхват бедер светской львицы Ким Кардашьян равен 86 см, а груди — метр. Рост составляет всего лишь 157 см. Но фотомодель обожает демонстрировать свои достоинства на публике.

Фигура топ-модели Джиджи Хадид тоже не соответствует четким стандартам: 86-64-89. Скандальная звезда 90-х Кейт Мосс тоже далека от эталона. Ее рост составляет 170 см, но это не мешает ей до сих пор оставаться востребованной моделью. «Ангел» Victoria’s Secret Барбара Палвин тоже обладает скромным ростом — всего 173 см. А обхват ее талии составляет 66 см.

Это значит, что никогда не существовало четких требований 90-60-90 к женской фигуре, ведь даже топовые звезды моды им не соответствовали.