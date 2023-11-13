Россиянку в Европе вычисляют с первого взгляда: вот какая одежда ее выдает

Стиль россиянок и девушек из Европы отличается очень сильно. Даже если и те, и другие одеваются современно, в соответствии с трендами, вычислить женщину из Москвы или Екатеринбурга в миланской толпе легко.

Отечественные дамы, как правило, носят сдержанные, лаконичные украшения. Они могут быть очень дорогими, но выглядеть, скорее всего, будут просто. Европейки, напротив, не выйдут из дома без массивного колье и трех-четырех колец — причем они могут быть сделаны не из золота или серебра, а из пластика и стали.

Россиянки любят цветовые акценты. Яркая деталь в образе будет почти наверняка, пусть и одна. Европейки предпочитают монохром: серые, белые, на худой конец бежевые оттенки.

Мех, особенно натуральный, — это тоже отечественная «фишка». В Великобритании, Франции или Италии он просто не нужен. Во-первых, слишком тепло. Во-вторых, в моде экологичность и бережное отношение к животным.

А вот обувь на каблуке сейчас ни носят ни те, ни другие. Во всяком случае, в повседневной жизни. Даже россиянки наконец-то предпочли удобство красоте шпилек.