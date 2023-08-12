Россиянку, родившую 11 детей, считали образцовой матерью: в итоге угнала самолет и убила людей

Нинель Овечкина была известной матерью-героиней в СССР. Женщина родила одиннадцать детей и воспитывала их очень творческими: все дети отлично пели и владели музыкальными инструментами. Женщина собрала из них ансамбль, который успешно гастролировал по всей стране. Семью Овечкиных показывали по телевизору, а после им предложили отправиться на гастроли за границу.

Японская публика была в таком восторге от ансамбля, что им предложили контракт на крупную сумму. Нинель обещала рассмотреть этот договор, но сначала ей с детьми пришлось вернуться домой. Заручившись поддержкой старших детей, женщина начала планировать побег из СССР.

Для этого они решили угнать самолет. При помощи самодельных обрезов они захватили рейс из Иркутска и потребовали отправиться в Англию. Но для этого нужно было заправить самолет, и при посадке Овечкиных задержали. Тогда один из сыновей по приказу матери застрелил сначала ее, а потом и всех братьев. Кроме них на борту погибли также три пассажира и одна из стюардесс.