Россиянку признали самой красивой в Европе: посмотрите, что с ней стало спустя 20 лет

Имя россиянки Светланы Королевой мир узнал в 2002 году, когда девушка получила титул «Мисс Европа». Позже она призналась, что на конкурсе столкнулась с ненавистью остальных участниц. Незадолго до этого Оксана Федорова отказалась от титула «Мисс Вселенная», а к российским красавицам относились с пренебрежением и злостью. Это не помешало Светлане стать самой красивой в Европе.

Дальше именно она должна была отправиться на конкурс «Мисс Вселенная», но Королева отказалась от дальнейших соревнований. Подобный путь для нее избрала мама, с чьей легкой руки дочка стала сначала «Мисс Карелией», потом «Мисс Россией», прежде чем выйти на международный уровень. Сама же Светлана не грезила о карьере модели, она мечтала реализоваться в семье.

Сейчас Королевой уже 39 лет. Она многодетная мама, ее старшей дочке 14 лет. В своих соцсетях Светлана делится советами по воспитанию детей. У нее есть своя фитнес-студия в Подмосковье, поэтому подписчиков она тоже обучает принципам здорового питания и легким тренировкам. Тот факт, что Королева и сама их придерживается, доказывает ее внешность: стройная блондинка прекрасно выглядит.