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Россиянку после «Модного приговора» не узнал даже сын: вот что с ней сотворили

17 июня 2023 17:00
Россиянку после «Модного приговора» не узнал даже сын: вот что с ней сотворили

Превратилась в другого человека.

Телепроект «Модный приговор» повлиял на судьбы многих женщин. Среди них оказалась и 42-летняя Людмила, которая находится в декрете с маленьким сыном. На передачу ее привела забившая тревогу подруга. По ее словам, Людмила напрочь забыла о себе и о своей красоте.

После рождения ребенка женщина ходила в старой и потрепанной одежде. О том, что такое макияж и уход за собой, она тоже давно забыла. Но стилисты «Модного приговора» пришли на помощь и превратили ее в другого человека.

Людмиле сделали макияж и новую прическу, после чего ее волосы стали выглядеть красивыми и ухоженными. Стилисты подобрали белый брючный костюм, который сделал из нее элегантную леди. Измученная, неухоженная женщина с растрепанными волосами исчезла.

Но самое интересное было в конце, когда в студию привели маленького сына Людмилы. Перепуганный мальчик ее не узнал и смотрел на мать как на незнакомку. Также не все зрители пришли в восторг от преображения героини. Многие раскритиковали стилистов за белый костюм, который вряд ли пригодится Людмиле. Она сейчас в декрете, и ей необходимы практичные вещи. А элегантный наряд, скорее всего, так и провисит у нее в шкафу.

Россиянку после «Модного приговора» не узнал даже сын: вот что с ней сотворили
Фото: Global Look Press, кадры из шоу «Модный приговор»
Валерия Шеронова
Валерия Шеронова
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