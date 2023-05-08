Россиянку отговаривали рожать от африканца, а зря: взгляните, какой красавец ее сын

Елена Акукве мечтала выйти замуж и стать матерью, но долгое время не могла найти «того самого». Тогда на помощь пришла подруга, осмелившаяся вступить в брак с африканцем. Она и познакомила засидевшуюся в невестах приятельницу с другом своего супруга.

Елена и Мариус сразу понравились друг другу и уже через четыре месяца отношений решили пожениться. Свадьбу играли на родине жениха в Нигерии. Родные африканца одобрили его выбор и тепло приняли жену из России. А вот новобрачной пришлось несладко: ее родственники не были рады темнокожему члену семьи.

Но Акукве и не думала отрекаться от своего возлюбленного и вскоре забеременела. Близкие отговаривали ее рожать от африканца. Особенно категорично была настроена бабушка Елены, которая считала, что мулату в России жить будет крайне сложно.

Однако время показало: родные Елены зря били тревогу. Акукве подарила Мариусу прекрасного сына. Наследник пары ходит в детский сад, разговаривает на двух языках и растет настоящим красавцем. Между тем Акукве признается в своем Дзен-канале , что чувствует себя счастливой женой и матерью и ни о чем не жалеет.