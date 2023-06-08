Россиянку легко найти на заграничном пляже: дело в этих необычных для иностранцев привычках

На Западе, да и на Востоке давно усвоили: россиянки без споров и склок — это самые красивые и харизматичные женщины на Земле. Россиянку всегда видно в толпе, но, как оказалось, не только благодаря незаурядной внешности.

Выделить девушку из российской глубинки на любом пляже мира позволяет ряд очевидных признаков. Только русские красавицы приходят загорать и плавать «при полном параде». Европейку или восточную женщину просто невозможно встретить на пляже с макияжем. Для русских макияж в отпуске 24/7 — норма жизни.

Каблуки и платформа — это незаменимые пляжные атрибуты для многих. Казалось бы, в песке это ничуть не удобно, а на галечном пляже и не очень безопасно. Но для россиянок красота требует жертв, и эти жертвы всегда оправданы.

Обилие аксессуаров, как правило, неуместное для пляжного отдыха, также маркер русской Наташи. Надеть все лучшее сразу — это тоже про россиянок. Ничего странного и зазорного девушки в таком не видят, и, возможно, они правы. Ведь внимание всех мужчин всегда приковано лишь к ним.