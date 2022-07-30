Россиянки вскрыли главный обман в «Москва слезам не верит»

Современные зрители смотрят на классику советского кино под другим углом, вот почему счастливый финал в фильме «Москва слезам не верит» нередко вызывает у них негодование.

По мнению рядовых рецензентов и профессиональных психологов, никакого счастья Катерину в дальнейшем не ждет и виной всему Гоша. Между героями явный мезольянс: она — директор завода, которая в одиночку подняла дочь, он — обычный слесарь, не утруждающий себя даже начистить обувь.

В герое Баталова немало зрителей подмечают эгоистичность, манипулятивность, упрямство и необоснованное бахвальство. А вся его харизма на самом деле заслуга не сценария, а актера.

«Все обаяние Гоши — обаяние самого Баталова. Заменить его на некрасивенького актера, никого не восхитил бы пьющий бедняк. Когда-то давно попадались неприязненные слова Баталова о Гоше: "... сегодня он ноги целует, а завтра бутылкой по голове ударит..."» — отметил один из пользователей Сети.

Иностранцы, смотревшие картину, в этом сходятся с русскоязычными критиками, считая, что Катя достойна лучшего партнера.