Россиянки в зоне риска: что сгубило первую в мире платиновую блондинку

Эффектная Джин Харлоу стала настоящей иконой стиля 20-х годов XX века, и все благодаря ее уникальному образу. Актрисой она считалась весьма посредственной, однако отсутствие таланта к перевоплощению не помешало ей стать суперзвездой той эпохи. Харлоу была первой в мире платиновой блондинкой. Ее необычный цвет волос тогда смотрелся уникально и свежо. Образы актрисы дополняли открытые платья и вычурный макияж.

Но эта платиновая красота стоила Харлоу слишком дорого. В те времена еще не умели обесцвечивать волосы щадящими методами. Например, девушки и женщины XIX века наносили на локоны перекись водорода. Но Харлоу пошла намного дальше.

Ее парикмахер делал краску из аммиака, перекиси водорода и отбеливателя с содержанием хлора. Смесь эффективно вытравливала натуральный цвет волос и превращала локоны в платиновый блонд. Джин Харлоу проходила через процедуру каждую неделю, чтобы натуральные корни не давали о себе знать.

Увы, блистала актриса недолго: она скончалась в 26 лет из-за почечной недостаточности. Однако многие уверены, что косвенным виновником ее преждевременной смерти является та злополучная краска для волос.