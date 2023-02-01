Россиянки в восторге: этот подарок на День всех влюбленных повергнет мужчин в шок

Тема бывших для многих девушек и женщин является болезненной. Но есть отличный способ «обыграть» свои негативные чувства с помощью нестандартного подарка экс-бойфренду на грядущий День влюбленных.

Так, руководство канадского зоопарка в Торонто предложило назвать в честь своих бывших местных тараканов. Услуга обойдется в сумму 25 долларов. Акция приурочена ко Дню святого Валентина. После оказания услуги каждая получает электронный сертификат, где будет записана кличка насекомого. Документ можно отправить бывшему в день праздника — шок ему будет гарантирован.

Россиянки с восторгом отреагировали на эту новость, хотя некоторые отметили, что им жалко насекомых: «И нам нужен такой!», «Их потом скормят кому-нибудь?», «Полетели в Канаду!», «Я бы разорилась», «Некоторые бывшие такие заразы, что не хочется обижать тараканов».

Подобная акция проходила в прошлом году в Екатеринбурге. Любая желающая могла не только наречь таракана именем бывшего, но и лично скормить насекомое рыбами и рептилиям.