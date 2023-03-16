Россиянки в шоке: что не так с красавцами-мужьями из Индии

Россиянки часто становятся избранницами иностранных подданных. Нередко нашим женщинам оказывают знаки внимания мужчины из Индии. Дамы, как правило, не могут устоять перед этими горячими импозантными красавцами. Однако обольщаться не стоит, ведь брак с индийцем таит в себе много подводных камней.

Каждая женщина, которая намерена перебраться к возлюбленному, должна знать о местных традициях. Так, в Индии долгие годы существовал ритуал самосожжения жены после смерти супруга. Сегодня эта зверская традиция носит локальный характер, а не массовый. Но это слабое утешение, ведь в Индии по-прежнему господствуют суровые патриархальные взгляды, и жена рассматривается как приложение к мужу, а не самостоятельная личность.

Кроме того, супруги индийцев постоянно находятся под контролем своих благоверных и членов его семьи. А если жена является иностранкой, то ей придется особенно трудно. Она будет чувствовать себя вторым сортом и обслугой, а супруг и его родня лишь подогреют эти убеждения.

Многих россиянок шокировали такие откровения. Они поняли, что брак с индийцем — это вовсе не песни, красивые танцы и яркие краски, как показано в болливудском кино.