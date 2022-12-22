Россиянки совсем распоясались: такого стыдилась каждая советская женщина

Часто молодые представительницы прекрасного пола замечают, что не находят взаимопонимания со своими мамами и бабушками. Причина тому — разные взгляды на жизнь. В СССР многое из того, что сегодня является нормой, было недопустимо.

Например, больше всего советская женщина боялась прослыть плохой хозяйкой. Ей дозволялось работать наравне с мужчинами и строить карьеру, но запускать свой дом было нельзя ни в коем случае. Готовка, стирка, глажка, уборка, воспитание детей — все это ложилось на хрупкие женские плечи. Именно поэтому старшее поколение не понимает, как мужчина может помогать своей возлюбленной по дому. Еще более ужасным им кажется то, что многие россиянки не прочь воспользоваться услугами клининга или вовсе не уделяют порядку в доме столь большое внимание.

Исходя из этого возникает еще один повод для разногласий. В СССР было не принято жить в свое удовольствие. Перед каждой женщиной стояла вполне конкретная задача — в первую очередь быть женой и мамой, а самым главным страхом было навлечь на себя неодобрение общества. Касаться же оно могло чего угодно — личной жизни, выбора профессии и даже хобби. Таким образом, глядя на жизнь молодежи, гражданки Советского Союза наверняка сказали бы, что россиянки совсем распоясались.