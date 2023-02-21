Россиянки растаяли от умиления: какой растет американская дочь Данилы Козловского (фото)

Главный актер отечественного кино Данила Козловский недавно поделился снимками своей маленькой дочери. Артист прибыл в США вместе с Оксаной Акиньшиной и решил навестить свою наследницу в день ее трехлетия.

Данила и Ода Валентина прошлись по улицам Нью-Йорка, посетили детские магазины, где папа купил дочке много красивых вещей. Козловский сделал несколько снимков с девочкой, но не показал ее лицо крупным планом.

Фотографии Оды Валентины произвели фурор в соцсетях актера. Подписчицы не скрыли своих бурных эмоций и чувств умиления: «Папина бусинка», «Ну, покажите уже вашу красотку», «Какие трогательные кадры — любовь отца к дочери», «Отцовская гордость и радость».

Матерью Оды Валентины является модель и актриса Ольга Зуева, которая сегодня живет Штатах. Ее отношения с Козловским закончились вскоре после появления дочери на свет. Вину за это расставание полностью взял на себя Данила, который признал, что поступил «гадко» со своей пассией. Сегодня Козловскому приписывают роман с его коллегой Оксаной Акиньшиной, которая снималась вместе с ним в картине «Чернобыль». Летом прошлого года актеры были замечены на отдыхе в Турции и стали объектом внимания публики и прессы.