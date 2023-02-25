Россиянки пришли в ужас от «красавчика»: как на него позарились Пэрис Хилтон и Кейт Мосс?

Мужчины уже давно покорили мир моды. Одним из топовых манекенщиков признан 26-летний австралиец Джордан Барретт. Недавно его внешние данные стали предметом бурного обсуждения в российском Интернете.

Роковой Барретт получил прозвище «главного Казановы в мире моды». Он смог очаровать светскую львицу и наследницу многомиллиардного состояния Пэрис Хилтон. Несколько лет назад об их романе писала вся мировая пресса, ведь на тот момент Джордан был несовершеннолетним.

Позднее он крутил любовь с топ-моделью Кейт Мосс, которая помогла ему с карьерой. Правда, оба они утверждали, что их связывали только рабочие отношения. Однако их многочисленные фото, где парочка нежно обнималась, говорят об обратном.

Однако не все видят в нем красавчика. Недавно россиянки оценили внешность Джордана и разнесли манекенщика в пух и прах: «Ничего мужского нет в нем», «Противный», «Нет в нем ни сексуальности, ни брутальности, как и „сладости“ тоже. Просто ни о чем», «Мне не нравится. Даже неприятный какой-то».