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Россиянки позавидуют: 5 самых красивых турецких актрис

30 июля 2022 16:22
Россиянки позавидуют: 5 самых красивых турецких актрис

Эти турецкие актрисы завоевывают сердца зрителей не только у себя на родине, но и за ее пределами.

Ханде Эрчел

Россиянки позавидуют: 5 самых красивых турецких актрис

Актрисе нет еще и 30 лет, но она регулярно входит в списки самых красивых и популярных звезд Турции. Кстати, привлекательной она была не всегда. Как рассказывает сама Эрчел, в прошлом у нее были проблемы с лишним весом.

Однако она смогла справиться с ним при помощи спорта и смены рациона.

Результаты не заставили себя ждать – вскоре актриса начала получать роли в популярных сериалах. Пошла в гору и модельная карьера. В 2016-м знаменитость выбрали представлять марку L'Oreal Paris. Что неудивительно, учитывая ее ровную сияющую кожу, за которую актриса благодарит свою генетику.

Демет Оздемир

Россиянки позавидуют: 5 самых красивых турецких актрис

Эта актриса придерживается принципов естественной красоты. Она старается не нагружать кожу, если в этот день у нее нет съемок. Поддерживать хорошую физическую форму помогает пилатес, а также духовные практики. Оздемир, по ее признанию, не поддерживает вмешательств в природную красоту. Она высказывалась против инъекционной косметологии и пластической хирургии.

Впрочем, звезда легко может обойтись без пластики и инъекций.

В свои 30 лет она выглядит отлично и всегда привлекает внимание папарацци на светских мероприятиях. А вот в повседневной жизни Оздемир предпочитает не выделяться и носит только удобные вещи.

Неслихан Атагюль

Россиянки позавидуют: 5 самых красивых турецких актрис

Своей удивительной внешности актриса обязана сочетанию генов. У ее отца черкесские корни, а мать родом из Белоруссии. Уже в середине 2000-х юная девушка привлекла внимание представителей мира моды, а затем дебютировала и на телевидении.

Атагюль часто играет женственных героинь, которые носят туфли и постоянно пользуются косметикой. К реальной жизни созданные ею персонажи отношения не имеют, признается актриса. Сама она предпочитает удобную одежду и обувь, а не стремится подчеркнуть достоинства фигуры.

При этом она не посещает тренажерный зал, а отдает предпочтение активному отдыху.

Серенай Сарыкая

Россиянки позавидуют: 5 самых красивых турецких актрис

Актриса с детства была очень активной и сейчас продолжает увлекаться спортом. Ей не было еще и 25 лет, когда она обрела мировую известность. Ее неоднократно признавали и самой красивой женщиной Турции. К тому же, Серенай является первой турецкой актрисой, ставшей послом Bvlgari.

Сарыкая тщательно следит за своим внешним видом. Физическую форму поддерживает при помощи разных видов спорта, и ежедневно ухаживает за кожей лица. Одежду она предпочитает качественную и современную.

Каждый сезон девушка обновляет гардероб, чтобы выглядеть стильно.

Фахрие Эвджен

Россиянки позавидуют: 5 самых красивых турецких актрис

Яркие черты лица и запоминающаяся внешность помогли девушке построить успешную карьеру и покорить сердце одного из главных турецких красавцев – Бурака Озчивита.

Ее стиль в повседневной жизни совсем не похож на звездный. Она выходит на улицу в джинсах, толстовках и удобной обуви. А вот туфли и облегающие платья оставляет для выходов в свет.

Эвджен считает, что только счастливая женщина может быть привлекательной. Поэтому старается поддерживать стабильное эмоциональное состояние. Хотя уход за кожей и волосами тоже присутствует в ее расписании.

Фото: Legion-Media, соцсети актрис
Елена Петрова
Елена Петрова
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