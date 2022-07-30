Россиянки позавидуют: 5 самых красивых турецких актрис

Эти турецкие актрисы завоевывают сердца зрителей не только у себя на родине, но и за ее пределами.

Ханде Эрчел

Актрисе нет еще и 30 лет, но она регулярно входит в списки самых красивых и популярных звезд Турции. Кстати, привлекательной она была не всегда. Как рассказывает сама Эрчел, в прошлом у нее были проблемы с лишним весом.

Однако она смогла справиться с ним при помощи спорта и смены рациона.

Результаты не заставили себя ждать – вскоре актриса начала получать роли в популярных сериалах. Пошла в гору и модельная карьера. В 2016-м знаменитость выбрали представлять марку L'Oreal Paris. Что неудивительно, учитывая ее ровную сияющую кожу, за которую актриса благодарит свою генетику.

Демет Оздемир

Эта актриса придерживается принципов естественной красоты. Она старается не нагружать кожу, если в этот день у нее нет съемок. Поддерживать хорошую физическую форму помогает пилатес, а также духовные практики. Оздемир, по ее признанию, не поддерживает вмешательств в природную красоту. Она высказывалась против инъекционной косметологии и пластической хирургии.

Впрочем, звезда легко может обойтись без пластики и инъекций.

В свои 30 лет она выглядит отлично и всегда привлекает внимание папарацци на светских мероприятиях. А вот в повседневной жизни Оздемир предпочитает не выделяться и носит только удобные вещи.

Неслихан Атагюль

Своей удивительной внешности актриса обязана сочетанию генов. У ее отца черкесские корни, а мать родом из Белоруссии. Уже в середине 2000-х юная девушка привлекла внимание представителей мира моды, а затем дебютировала и на телевидении.

Атагюль часто играет женственных героинь, которые носят туфли и постоянно пользуются косметикой. К реальной жизни созданные ею персонажи отношения не имеют, признается актриса. Сама она предпочитает удобную одежду и обувь, а не стремится подчеркнуть достоинства фигуры.

При этом она не посещает тренажерный зал, а отдает предпочтение активному отдыху.

Серенай Сарыкая

Актриса с детства была очень активной и сейчас продолжает увлекаться спортом. Ей не было еще и 25 лет, когда она обрела мировую известность. Ее неоднократно признавали и самой красивой женщиной Турции. К тому же, Серенай является первой турецкой актрисой, ставшей послом Bvlgari.

Сарыкая тщательно следит за своим внешним видом. Физическую форму поддерживает при помощи разных видов спорта, и ежедневно ухаживает за кожей лица. Одежду она предпочитает качественную и современную.

Каждый сезон девушка обновляет гардероб, чтобы выглядеть стильно.

Фахрие Эвджен

Яркие черты лица и запоминающаяся внешность помогли девушке построить успешную карьеру и покорить сердце одного из главных турецких красавцев – Бурака Озчивита.

Ее стиль в повседневной жизни совсем не похож на звездный. Она выходит на улицу в джинсах, толстовках и удобной обуви. А вот туфли и облегающие платья оставляет для выходов в свет.

Эвджен считает, что только счастливая женщина может быть привлекательной. Поэтому старается поддерживать стабильное эмоциональное состояние. Хотя уход за кожей и волосами тоже присутствует в ее расписании.