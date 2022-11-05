Россиянки потеряли дар речи при виде сыновей звезды сериала «Не родись красивой»
Поклонники спорят, на кого из звездных родителей похожи мальчики.
Звезда сериала «Не родись красивой» Юлия Такшина не так часто показывает своих сыновей Ивана и Федора, рожденных от актера Григория Антипенко.
Дети Такшиной уже большие: Ивану 15 лет, а Федору 13 лет. Поклонники удивляются, как же быстро выросли сыновья их любимой актрисы и отмечают привлекательность ее наследников.
«Дети – красавцы, в своих родителей», «Какие милые!», «Вот это сынульки», «Сама ангел – и нарожала ангелов», «Какие взрослые! Федор очень похож на Вашу маму», «У Вас чудесные дети и Вы – замечательная мама»», «Старший сынок вылитый папочка! Даже сидит, как Григорий!», – писали восхищенные поклонники.