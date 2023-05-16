Россиянки и близко не стояли: в этих 20 странах живут самые красивые женщины

Россиянки не без гордости привыкли считать себя самыми красивыми женщинами в мире. Однако такое суждение оказалось не чем иным, как мифом, который беззастенчиво растоптали на портале Missosology.

Например, страной, населенной самыми красивыми женщинами, уже 18 раз официально признавали Венесуэлу. Но такое «волшебное» государство вовсе не одно. Их двадцать.

Второе место в рейтинге самых красивых получила не Россия. Этой позиции удостоились Филиппины, следом за которыми устроилась Мексика с ее горячими красотками.

Далее следуют Вьетнам, ЮАР, Таиланд, Пуэрто-Рико, Индонезия и США. Все еще никакой России. Даже румынки, полячки и гражданки Беларуси попали в двадцатку «самых», а вот русские красавицы по непонятным причинам остались в этом рейтинге, что называется, за бортом.