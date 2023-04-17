Россиянкам точно понравится: посмотрите, как выглядит молодой внук Третьяка (фото)

Владислав Третьяк — заслуженная легенда в истории хоккея. Благодаря своей уникальной игре он завоевал звание лучшего голкипера в истории, обрел популярность не только на родине, но и в Канаде. И хотя сейчас Третьяк не появляется даже в выставочных встречах на льду, ему удалось воспитать своего преемника — внука Максима.

Парень решил пойти по стопам деда и увлекся хоккеем. Уже в детстве Максим определился и знал, что свяжет со спортом свою жизнь.

Сегодня парню 22 года, он занимает позицию голкипера на льду, как и его знаменитый дед.

Максим выходит на лед в рамках КХЛ. При этом парень постоянно говорит про успехи своего родственника и гордится Владиславом Третьяком. Он подчеркивает, что никогда не было мыслей взять псевдоним, ведь его фамилия — это история в хоккее, а историю необходимо помнить и чтить.