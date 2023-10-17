Россиянкам не понять: от правил гигиены китаянок встанут волосы дыбом
Некоторые ритуалы нарушают повседневный образ жизни.
Обычаи современного Китая мало отличаются от тех, которые распространены во всем мире. Так, например, что касается гигиены, то местные жители принимают душ каждый день, как это принято в любых развитых странах.
Однако в стране до сих пор существуют принципы, которые влияют на бытовую жизнь женщин. И россиянок такой подход может шокировать.
Китайцы верят, что во время критических дней девушкам лучше не принимать душ или ванну. Нарушение этого запрета чревато большими проблемами: от сильных головных болей до появления онкологии. Причем никакой медицинской связи нет.
Еще одна гигиеническая привычка связана с родами. Жители Китая уверены, что женщина, которая только что стала мамой, не должна мыться в течение следующего месяца. Даже волосы должны оставаться грязными.
Более того, ей вообще лучше не выходить из дома в этот период. Некоторые зажиточные семьи настолько верят в этот обычай, что бронируют на 30 дней комнаты в клиниках традиционной китайской медицины.